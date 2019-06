Coldiretti: «Gli agricoltori possono richiedere il pagamento del 50% della Pac» Ecco come

GROSSETO – Entro il 20 giugno con decreto del Ministero del 3 giugno viene data la possibilità alle aziende agricole di chiedere il pagamento del 50% della PAC (Politica agricola comunitaria) 2019. Gli anticipi erogabili sono solo per importi superiori a 750 euro. Non possono fare domande le aziende che abbiano una situazione debitoria con gli organismi pagatori o Inps e che abbiano in corso cessioni di titoli non ancora perfezionati.

Il sistema previsto è rappresentato da un’anticipazione fatta attraverso liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a luglio 2019 ed è proprio perché si tratta di anticipazione che scatta il sistema dell’aiuto de minimis. Infatti sulla cifra erogata in anticipo vengono calcolati gli interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo.

Le domande come previsto nel decreto del Ministero vanno presentate sul sistema Artea entro il 20 giugno. Chi è interessato può rivolgersi agli uffici di Coldiretti Grosseto presenti su tutto il territorio provinciale.