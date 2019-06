Capalbio: l’opposizione chiede subito commissione speciale per la salute pubblica

CAPALBIO – Il Gruppo Vivere Capalbio, e i suoi Consiglieri eletti Marco Donati e Alessio Teodoli, considerano la tutela della salute pubblica una priorità.

«Per tale ragione – si legge nella loro nota -, in data 12 giugno, il Gruppo Vivere Capalbio ha presentato un’istanza al Sindaco affinché tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, convocato per il giorno 14 giugno venga inserita la nomina di una Commissione Speciale per la tutela della salute pubblica della zona Ex Eurocom di Torba. Ci appelliamo dunque al buon senso del Sindaco Bianciardi nella speranza che voglia accogliere la nostra proposta».