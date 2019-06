Una cittadina: «Senza corrente elettrica da ore e il materasso antidecubito di mio padre si sta sgonfiando»

GROSSETO – Senza corrente da ore. E senza «che nessuno qui intorno ne fosse a conoscenza» È la protesta di una lettrice, Rosanna Ghiribelli, che vive a Grosseto «Nella mia zona hanno interrotto l’erogazione di energia alle 13 e telefonando ai guasti, dicono che verrà ripristinata entro le 22, e che l’interruzione era programmata. All’Enel dicono che sia stato messo un volantino, ma nessuno l’ha visto».

«Io vivo con mio padre di 90 anni, allettato, che già sta ansimando per il caldo e si è già sgonfiato il materasso antidecubito – afferma disperata -. Se in giornata sarò costretta a portare mio padre in ospedale, mi rivolgerò ad un legale».