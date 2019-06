Torneo città di Orbetello: Albina vince ai rigori

ORBETELLO – L’Albinia si aggiudica il 1° torneo città di Orbetello, riservato alla categoria allievi, piegando dal dischetto l’Orbetello. Una finale sempre accesa, emozionante, giocata sul filo dell’adrenalina. Spaggiari porta avanti l’Orbetello al 18′. Reazione dell’Albinia con due conclusioni fuori di poco, mentre l’Orbetello colpisce la traversa. Raddoppio dei biancocelesti al 10′ della ripresa con Rossi abile su calcio piazzato. Quindi sale in cattedra Vettori. Prima si procura e trasforma un rigore (15′), quindi pareggia con un pallonetto al 38′. Pur in 10 uomini per l’espulsione di Arienti, l’Albinia cerca il successo senza trovarlo. Nei tempi supplementari non accade niente di particolare e si deve ricorrere ai tiri dal dischetto dove prevale l’Albinia.

ORBETELLO: A. Garofani, Dangelo, Mengoni (31′ st Loffredo), Sassu, Caia, Covitto, Franceschini (95′ Ciampana), Rossi, Porcari (35′ st Barozzi), Spaggiari (14′ st Cecconi), Francavilla. A disposizione: Vichi, Bellumori, E. Garofani, Catani. All. Cecchi.

ALBINIA: Villani, Bianciardi, Giudici (27′ st Leuti), Arienti, Delle Piane, Calussi (35′ st Micca), Caprini, Antongini, Conti, Vettori, Sensi (99′ Rispoli). A disposizione: Scopetoni, Ercolani, Canzonetti, Generosi, Strino. All. Domenichelli.

ARBITRO: Argenti (assistenti Ginanneschi e Gentili).

RETI: 18′ Spaggiari, 10′ st Rossi, 15′ st Vettori (rig.), 38′ st Vettori.

NOTE: espulso Arienti al 33′ st per gioco falloso. Ammoniti Spaggiari, Caprini, Conti. Successione rigori: Albinia gol, Orbetello gol 3-3; Albinia gol, Orbetello parato 4-3; Albinia gol, Orbetello parato 5-3; Albinia parato, Orbetello fuori 5-3. Premiati Filippo Conti (Albinia) come miglior marcatore e Andrea Garofani (Orbetello) come miglior portiere.