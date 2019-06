“Sicurezza in acqua”: brevetto da bagnini per gli studenti delle scuole maremmane

GROSSETO – Si è conclusa, con la consegna dei brevetti e degli attestati di partecipazione, la diciottesima edizione del progetto “Sicurezza in acqua”, il primo in provincia di Grosseto, organizzato dal Polo tecnologico Manetti Porciatti con il patrocinio di Coni, Comune e Provincia di Grosseto, che ha permesso a 95 studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto di brevettarsi “bagnini”.

Un progetto, coordinato da Marco Merelli con la collaborazione di Marzia Montiglioni e il coinvolgimento di istruttori della Società nazionale salvamento Barbara e Riccardo Tamantini, della Capitaneria di Porto di Marina di Grosseto con il luogotenente Andrea Porzio, comandante della delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, e Fabrizio Capraro, di Simone Pieraccini e di docenti collaboratori del Liceo Rosmini, del Polo Aldi, dell’Isis Da Vinci-Fermi di Arcidosso, dal Leopoldo II di Lorena e dal Polo tecnologico Manetti Porciatti.

Il progetto ha visto una prima fase di insegnamento del nuoto e del nuoto salvamento in piscina con Merelli e Sonia Bonari, una seconda teorico pratica per acquisire le tecniche utili alla rianimazione cardiopolmonare con BLS e BLSD e al primo soccorso con Pieraccini e una terza con allenamenti di voga in mare con l’utilizzo del patino di salvataggio a cura di Riccardo Tamantini, Riccardo Nelli e Claudiu Janu, oltre a una lezione tenuta dalla Capitaneria di Porto sulle leggi, le ordinanze e la meteorologia. Al termine di ogni fase sono stati previsti esami per l’accertamento della effettiva preparazione.

“Si tratta di una esperienza importante per il nostro Istituto e per gli studenti – è stato il commento del dirigente scolastico del Polo Manetti Porciatti, Antonella Baffetti, nell’introdurre la cerimonia in Sala Pegaso, in cui sono stati consegnati 30 attestai di partecipazione, 27 brevetti di bagnino in piscina e 38 di bagnino in mare – in cui si acquisiscono tecniche capaci di offrire una formazione utilissima ad arricchire il loro bagaglio formativo. Senza una buona organizzazione e buoni rapporti con gli Enti preposti al servizio territoriale si può avere una longevità come questo nostro progetto, il primo del genere in Italia e oggi ripreso anche da altre realtà”.

Marco Merelli ha invece spiegato la strutturazione del corso, sottolineando che “in 18 anni, sono stati 1412 gli studenti che hanno partecipato, di cui 613 negli ultimi 6 anni e sono state somministrate complessivamente 1000 ore di formazione teorica e pratica per ogni sessione”.

Emozionato il comandante della Delegazione di Marina di Grosseto della Capitaneria di Porto, Andrea Porzio, che ha ricordato come “sulle nostre spiagge vi è una cultura della sicurezza che non ha eguali, grazie anche a questo progetto che ha fato crescer intere generazioni di ragazzi su valori sani e di integrità morale”.

A ciascuno dei ragazzi brevettati, alla presenza del rappresentante dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabio Massai, è stata consegnata la maglietta rossa da bagnino ed un kit per le insufflazioni da praticare nella rianimazione cardio-polmonare.

ECCO I BAGNINI BREVETTATI

Alasia Angel, Ambrosini NIccolò, Ambrosini Jacopo, Betti Tommaso, Bocelli Lorenzo, Bursi Jasmine, Busonero Alessia, Canciello Giuseppe, Capecchi Lorenzo, Catalano Andrea, Catalfamo Antonino, Chelini Francesco, Ciochina Valerio, Ciregia Leonardo, Cretaio Cecilia, De Luca Marta, De Lucia Andrea, Faccendi Irene, Franceschetti Camilla, Gasparini Davide, Gentile Samuel, Giacomelli Niccolò, Giuggioli Matteo, Giuliarini Leonardo, Guazzi Martina, Guerri Alberto, Ingrassellino Gioele, Lippi Lorenzo, Magi Fernando, Magnani Leonardo, Malagoli Lorenzo, Marelli Sabri, Mezzetti Christian, Molinari Camilla, Moscatelli Federico, Nencioni Filippo, Oliva Mario, Ossola Samuele, Ottaviani Francesco, Ovis Samuele, Palmisano Andrea, Patterlini Guia, Pietrini Lorenzo, Pievaioli Riccardo, Pippucci Dario, Proietti Tiberi Thierry, Ricciardi Vanessa, Rocchiccioli Thomas, Rodriguez Bottai Starling Joan, Saletti Alessandro, Santi Aurora, Santi Leonardo, Scaia Francesco, Simone Lorenzo, Simsek Hasan, Sottani Gianluca, Sowa Jerzy, Steri Alessandro, Tapparelli Nicolò, Tedde Gaia, Temperani Federico, Terenzi Emma, Terenzi Leonardo, Tibullo Matteo, Valiani Matteo.