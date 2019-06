Quartiere senza luce per ore, Enel: «Si è trattato di un intervento urgente»

GROSSETO – «Si è trattato un intervento urgente, con preavviso a 24 ore, in seguito a un disservizio verificatosi ieri per il quale i tecnici dell’azienda elettrica avevano individuato una soluzione provvisoria» E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione parla dell’intervento a Grosseto iniziato oggi alle 13 e che aveva sollevato le proteste di una nostra lettrice per il mancato preavviso.

«L’intervento di oggi è consistito nella sostituzione degli scomparti contenenti le apparecchiature elettromeccaniche, completamente rinnovate con componentistica di ultima generazione. E-Distribuzione si scusa per il disagio e ricorda anche che i cittadini, che abbiano particolari necessità di continuità di energia elettrica per ragioni di salute, possono presentare richiesta tramite la ASL affinché la fornitura venga messa in un elenco speciale da informare e gestire in modo singolo» conclude la nota. L’intervento si è concluso alle ore 18.