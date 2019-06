Nuoto Grosseto: un bronzo al campionato italiano e sei podi alla gara di fondo a Castiglione

GROSSETO – La settimana appena trascorsa è stata veramente intensa e piena di soddisfazioni per la società nuoto Grosseto Life Live Self Omninutrition, come l’hanno definita gli allenatori Alessandro Varani ed Alessandro Del Bottegone.

E’ iniziata lunedì 3 giugno con il campionato italiano in acque libere a Piombino. Riccardo Ferri, unico qualificato per la manifestazione, per la prima volta si è cimentato nella 10 km. Dopo circa 6 km, però, ha alzato la bandiera bianca, arrendendosi al freddo delle acque Piombinesi. Il giorno dopo, alla 5 km, con condizioni meteo nettamente migliori, Ferri è riuscito a raggiungere il traguardo e a guadagnarsi il terzo posto del Campionato italiano di categoria ragazzi in acque libere, confermando un’ottima adattabilità anche nell’acqua salata.

“Varani, con i consigli tecnici del preparatore atletico Alessandro Cipriani, sta preparando Riccardo al meglio per il grande appuntamento in Nazionale – dicono dalla Grosseto Life -. Infatti, il 22 e 23 luglio, sarà la volta della grande manifestazione europea in Bulgaria, a Burgas, per la Mediterranean Cup 2019, dove Ferri dovrà cimentarsi con i più forti atleti europei del 2003 nella disciplina dei 400 sl e 1.500 sl”.

A coronamento della settimana, la società grossetana Live Life Self Omninutrition ha portato alcuni ragazze e ragazzi della squadra alla manifestazione di nuoto di fondo su varie distanze, 5 km, 3 km e miglio, di Castiglione della Pescaia. “Il titolo di principe del mare – continua la società – se lo aggiudica Massimo Morselli, che ha disputato tutte e tre gare in programma, veramente entusiasmanti, salendo sempre sul podio e dimostrando che il mare è il suo habitat naturale. Nella 5 km Morselli si è piazzato secondo di categoria, nella 3 km si è piazzato 3° di categoria e nel miglio secondo di categoria. Questo è stato un ottimo prologo per la stagione estiva di gare in mare che Massimo dovrà disputare nel circuito estivo”.

“Grandissima prestazione per la campionessa Gaia Truppo, che sbaraglia tutte le avversarie e si classifica prima femmina assoluta e prima di categoria junior nella distanza del miglio, considerando che anche per lei era la prima vera gara in mare, non male per un esordio.

Terza femmina assoluta e prima della categoria ragazzi si è piazzata Anna Proietti, che dopo questa eccellete dimostrazione di forza sembra aver ritrovato smalto e grinta. Una enorme soddisfazione per i tifosi della squadra grossetana che hanno visto Leonardo del Bottegone piazzarsi al secondo posto di categoria unica sul miglio e sul terzo gradino il capitano Marco Giordano. Bella gara anche per Riccardo Proietti che, per pochi secondi, arriva quarto nella distanza del miglio. Stesso destino per Marta De Luca, che per poco non riesce a salire sul podio, pur disputando un’ottima gara. La meravigliosa atmosfera unica nel genere – conclude Grosseto Life – di Castiglione della Pescaia, accompagnata da una cornice di tifo e persone curiose che hanno accompagnato i nostri ragazzi durante l’intera manifestazione, hanno permesso di chiudere l’iniziativa con un risultato veramente positivo per tutta la squadra”.

“Ringraziamo la palestra live Life per aver messo a disposizione degli atleti la piscina per il periodo estivo – dicono gli allenatori Varani e Del Bottegone -. Siamo veramente soddisfatti dei risultati raggiunti e della condizione di forma dei nostri atleti, che fa presagire e sperare nel raggiungimento di obiettivi importanti nelle prossime gare”.