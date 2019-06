Locale chiuso dalla questura. Il sindacato: «Noi sempre attenti al tema della sicurezza»

GROSSETO – Il Silb provinciale, ovvero il Sindacato Italiano Locali da Ballo della Confcommercio Grosseto, esprime solidarietà al Disco Village Baluba di Follonica dopo il provvedimento che, nei giorni scorsi, ha portato alla sospensione dell’attività per cinque giorni in seguito ad alcuni fatti successi nei pressi del noto locale.

“Ci preme sottolineare che i nostri associati sono molto attenti alle questioni inerenti la sicurezza – commenta il presidente del Silb provinciale Mauro Palmieri – tanto che nel 2017 abbiamo sottoscritto in Prefettura, con grande convinzione e motivazione, il Protocollo d’intesa con le Forze dell’Ordine e le altre associazioni che rappresentano i locali da ballo, i pubblici esercizi e i servizi di controllo. Si tratta di un protocollo che continuiamo a rispettare, perché per noi è ovviamente fondamentale garantire la sicurezza nei nostri locali”.

“Il nostro impegno è massimo verso la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e di illegalità, per quanto possibile, all’interno del locale, ma per ciò che succede all’esterno diventa per noi difficile intervenire ed impossibile prevenire. Pertanto riteniamo improprio questo provvedimento, che va a colpire una responsabilità che a nostro avviso non c’è”.