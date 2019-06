La Lega approda all’Argentario con Schiano e Orsini

MONTE ARGENTARIO – Dopo risultati alle ultime elezioni politiche, la Lega si sta strutturando ormai da più di un anno con nuovi aderenti ed amministratori comunali. Giovedì si è svolto l’incontro tra i referenti locali del partito, Michele Pianelli, coordinatore della Costa d’Argento, Elio Schiano, delegato sul territorio per la Lega ed il consigliere comunale di opposizione Chiara Orsini, la neo Deputata europea Simona Baldassarre.

«Oltre a fare il punto politico sulla situazione – si legge nella nota della Lega – l’onorevole ha voluto ringraziare per il grande successo avuto sul nostro promontorio. Questo incontro sarà il primo di una serie di incontri mirati ad iniziative territoriali che si terranno nel sud della provincia, in modo da organizzare al meglio il partito di Matteo Salvini per le elezioni regionali del prossimo anno, elezioni di vitale importanza per il futuro dell’Argentario ormai dimenticato dalla giunta regionale targata PD ormai alla fine del mandato».