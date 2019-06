Incidente stradale: sbanda con la moto e finisce in fossa

SCANSANO – Un uomo di 58 anni è finito in ospedale dopo un incidente in sella alla propria moto. L’uomo, questa mattina, poco dopo le 9, si trovava in località La Croce, nel comune di Scansano, quando ha perso il controllo del mezzo finendo in fossa.

L’uomo, originario di Siena, ha riportato un trauma cranico e una momentanea amnesia, tanto da richiedere il trasporto in ospedale. Sul posto operatori della Misericordia di Grosseto e Carabinieri per i rilievi.