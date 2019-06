I genitori lavorano e il Comune organizza i campi estivi per i bambini: ci sono ancora posti

MASSA MARITTIMA – L’Unione di Comuni Colline Metallifere, nell’ambito dei servizi educativi, ha attivato i Centri estivi 2019 riservati alle bambine ai bambini, a ragazzi e ragazze dai 3 anni compiuti ai 14, con oneri a carico dei Comuni aderenti e con la compartecipazione delle famiglie. Il termine per la presentazione delle domande è il 21 giugno 2019.

A Massa Marittima le attività si svolgeranno al Portale delle arti nel complesso delle Clarisse; a Monterotondo Marittimo presso la scuola materna; nel Comune di Montieri in varie località. L’iniziativa è riservata ai bambini e ragazzi residenti nei Comuni dell’Unione dai 3 anni compiuti ai 14 anni. Potranno iscriversi, in caso di posti disponibili, anche i non residenti nei tre Comuni dell’Unione. Il servizio verrà attivato in ciascuna delle sedi al raggiungimento di un numero minimo di iscritti per ogni gruppo pari a 10 e massimo di 20 per ogni gruppo. Potranno essere accolti complessivamente ottanta iscritti distribuiti tra le varie sedi e gruppi.

Quelli che seguono sono i periodi di svolgimento dei centri estivi: dal 1 luglio al 09 agosto suddiviso in tre turni di 2 settimane, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 per la sede di Massa Marittima; dal 1 luglio al 09 agosto suddiviso in tre turni di 2 settimane, dalle 8:00 alle 13:00 , per la sede di Monterotondo Marittimo; dal 24 giugno al 28 giugno, dal 8 luglio al 12 luglio e dal 05 agosto al 9 agosto dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per Montieri.

Informazioni, modalità di presentazione delle domande e modulistica si trovano nella pagina dedicata a questo servizio del sito web www.unionecomunicollinemetallifere.it.