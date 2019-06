Guardia medica turistica: ecco tutte le postazioni e gli orari in Maremma

GROSSETO – Siamo in estate e, come ogni anno, la Asl Toscana sud est attiva una rete di assistenza sanitaria (la guardia medica turistica) in aggiunta al servizio di 118 e guardia medica operativi tutto l’anno. Si tratta di un servizio rivolto ai turisti che partirà sabato 15 giugno nella maggior parte dei Comuni della provincia grossetana.

La guardia medica turistica effettua prestazioni sia ambulatoriali che domiciliari, in orario diurno, compresi festivi e prefestivi, per le quali è richiesto il pagamento di un ticket in misura differenziata per le prestazioni ambulatoriali e per quelle domiciliari, stabilito come segue: 10 euro per le visite brevi finalizzate alla continuità terapeutica; 15 euro per le visite ambulatoriali; 25 euro per le visite domiciliari.

L’Azienda ricorda che il servizio di emergenza 118 rimane attivo, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Al 118 risponde la Centrale operativa Siena-Grosseto, con personale sanitario qualificato, che assegna un codice di priorità, decide il mezzo di soccorso adeguato, tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona.

Postazioni e orari di Guardia Turistica 2019

FOLLONICA: dal 15 giugno al 15 settembre

Viale Europa c/o Distretto sanitario – tel. 0566-59527 dal lunedì al venerdì 0566 – 59618 il sabato e la domenica

Date di apertura come da schema seguente: Giugno apertura ambulatorio nei giorni: 15 -16 -22 -23 -29 -30 / Luglio e Agosto apertura ambulatorio tutti i giorni; Settembre apertura ambulatorio nei giorni: 1 -7 – 8 -14 -15.

Orario ambulatorio, 8,30 – 13,00 / 15,00 – 20,00

Le visite domiciliari saranno effettuate dalle 13,00 alle 14.30, dalle 20,00 alle 21,00

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: dal 15 giugno al 15 settembre

Via Vittorio Veneto c/o Distretto sanitario, telefono 0564/483083

Orario ambulatorio, 10,00 – 14,30 / 17,00 – 23,00

Le visite domiciliari saranno effettuate dalle 14.30 alle 16,00

PUNTA ALA: dall’1 luglio al 31 agosto

Via del Gualdo 1 – tel. 0564-921061

Orario ambulatorio 10,00 – 13,00 / 14,30 – 16,00

Le visite domiciliari saranno effettuate dalle 13,00 alle 14,30

MARINA DI GROSSETO: dal 22 giugno all’8 settembre

Via Granducato di Toscana 21-23 – telefono 0564/483055

Date di apertura come da schema seguente: Giugno apertura ambulatorio nei giorni: 22 -23 -29 -30 / Luglio e Agosto apertura ambulatorio tutti i giorni; Settembre apertura ambulatorio nei giorni: 1 -7 – 8.

Orario ambulatorio 8,30 – 13,00 / 14,30 – 19,30

Le visite domiciliari saranno effettuate dalle 13,00 alle 14,30, dalle 19,30 alle 20,30

PRINCIPINA A MARE: dal 22 giugno all’8 settembre

Via del Pesce luna 5 – telefono 0564/31386

Date di apertura come da schema seguente: Giugno apertura ambulatorio nei giorni: 22 -23 -29 -30 / Luglio e Agosto apertura ambulatorio tutti i giorni; Settembre apertura ambulatorio nei giorni: 1 -7 – 8.

Orario ambulatorio, 10,00 – 13,00 / 14,30 – 16,00

Le visite domiciliari saranno effettuate dalle 13,00 alle 14,30

ALBINIA: dall’1 luglio al 31 agosto

Via Maremmana 37 – tel. 0564-869018/19

Luglio: apertura ambulatorio tutti giorni, orario ambulatorio, 15,00 – 21,00, le visite domiciliari saranno effettuate dalle 16,00 alle 17,30;

Agosto: apertura ambulatorio giorni feriali, orario ambulatorio, 09,00-15,00 / 16,00-22,00;

giorni prefestivi e festivi orario ambulatorio, 15,00- 21,00, le visite domiciliari saranno effettuate dalle 16,00 alle 17,30.

CAPALBIO: dall’1 luglio al 31 agosto

località Borgo Carige (sede 118), strada Pedemontana 27 c/o Croce Rossa, tel 0564-890675

Orario ambulatorio, dal lunedì al venerdì, 15,00 – 21,00

Le visite domiciliari saranno effettuate entro le 21,00

MONTE ARGENTARIO: dall’1 luglio al 31 agosto

Porto Ercole, Via Caravaggio c/o Distretto sanitario, tel. 0564-831111

Porto Santo Stefano, Lungomare Navigatori 36 c/o Distretto sanitario – tel. 0564-869004

Porto S. Stefano Porto Ercole Domiciliari Lunedì Domenica 8,00 – 12,00 16,00 – 18,00 18,30-22.00 12,00 – 14,00 Martedì Mercoledì Giovedì 10,30 -12,00 16,00 – 22,00 8,00- 10,00 12,00 – 14,00 Venerdì Sabato 8,00 – 12,00 19,30 – 22,00 16,00 – 19,00 12,00 – 14,00



ISOLA DEL GIGLIO: dal 15 giugno al 15 settembre

Castello, via Giglio Castello c/o Distretto sanitario, tel. 0564-806068

Campese, via di Mezzo franco, tel. 0564-804177

Porto, via Provinciale 5 c/o 118, tel. 0564-483125