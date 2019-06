Crolla la fogna, operai a lavoro per risolvere il problema. Ecco le strade chiuse

MASSA MARITTIMA – In seguito ad uno smottamento fognario verificatosi su Via Norma Parenti, Acquedotto del Fiora ha iniziato oggi gli opportuni interventi di sistemazione. L’Amministrazione Comunale informa quindi i cittadini che sino al termine dei lavori sarà interdetto al traffico veicolare il tratto di strada compreso tra vicolo Gabrielli e P.le Castellazzo.

Per la durata dell’intervento inoltre, in via Parenti e in alcune vie limitrofe la circolazione stradale è stata disciplinata da un’ordinanza della Polizia Locale che ha introdotto la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in transito su Via Gabbrielli e Via Boito. Nella Via Verdi valle, in luogo del doppio senso di circolazione, è istituito invece il senso unico di marcia con direzione Via Boito>Largo Doninzetti . La circolazione stradale verrà normalmente ripristinata appena conclusi i lavori di sistemazione.