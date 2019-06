Coppa Passalacqua: il Gavorrano batte all’inglese l’Invicta e vola in semifinale

GROSSETO – Sono i ragazzi di Giulio Biagetti a sedersi nelle poltrone delle semifinali di coppa. Il Gavorrano, infatti, supera meritatamente e all’inglese (2-0) l’Invicta, apparsa in calo rispetto alle precedenti gare e a dispetto delle previsioni. I blu hanno usato esperienza, solidità e tecnica per avere ragione dei bianchi incapaci di costruire gioco e non in grado di aggredire. Eppure l’inizio era stato propizio per la formazione di Massimiliano Riccini.

Non era passato neppure un minuto che Cavallini doveva cancellare sulla linea di porta un gol su tiro a botta sicura di Mucci. Un cerino subito spento. Da quel momento era il Gavorrano a impossessarsi di palla e terreno, a dare ritmo o a toglierlo modellando a piacimento la gara. Pardera inizia la sua positiva prestazione al 7′ con Landi a pulire l’area piccola dopo l’incursione del capitano. Rubegni crossa, Costanzo sciupa una bella occasione (17′), Carlotti sfodera un tiro potente e centrale sul quale Temperani reagisce respingendo (19′).

L’Invicta si abbassa, il Gavorrano manovra alla ricerca del vantaggio. Il diagonali di Carlotti (31′) viene neutralizzato in due tempi da Temperini, che al 33′ deve intervenire sulla punizione di Scognamiglio. Avvisaglie del gol. Infatti al 34′ nasce la trama Costanzo-Carlotti con cross arretrato sul quale piomba Pardera che centra il bersaglio, 1-0. L’Invicta reagisce con una punizione di Bartolomei (39′) sulla quale interviene Petruccelli.

La ripresa è la fotocopia del primo tempo. L’Invicta non riesce a uscire dalla propria metà campo galleggiando sulla tre quarti, il Gavorrano resta al timone in un mare senza onde. Il raddoppio di Pardera al 39′ è la naturale conclusione della partita.

Sarà Albinia – Gavorrano la prima semifinale della manifestazione, si giocherà lunedì 17 giugno, sempre alle 21,15.

GAVORRANO: Petruccelli, Cavallini, Righini, Cordovani (31′ st Xhafa), Scognamiglio, Molia (31′ st Pastore), Rubegni (1′ st Battistini), Barlettai (1′ st Fontana), Costanzo (25′ st Berti), Pardera, Carlotti. A disposizione: Brunelli. All. Biagetti.

INVICTA GROSSETO: Temperani, Giardini, Landi (40′ st Biliotti), Mucci (1′ st Veri), Lesi, Chigiotti, Santiloni, Al. Massetti (31′ st Chelini), Trabalzini (8′ st Barbieri), Bartolomei, Maida (27′ st Fattoi). A disposizione: An. Massetti, Bambagioni, Biagiarelli, Erman Kaan. All. Riccini.

ARBITRO: Boscagli (assistenti Stella e Ginanneschi).

RETI: 34′ Pardera, 39′ st Pardera.

NOTE: calci d’angolo 7-2. Recupero: 1′ + 2′.