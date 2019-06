Atletica Grosseto Banca Tema premiata al Trofeo Bravin di Roma

GROSSETO – Un premio speciale per l’Atletica Grosseto Banca Tema. Al Trofeo Bravin di Roma, la più classica delle manifestazioni giovanili italiane, il club biancorosso ha ricevuto un prestigioso riconoscimento come unica società sempre presente nelle 52 edizioni del meeting.

Il sodalizio maremmano in questo modo conferma ancora una volta la sua grande tradizione, che si concentra soprattutto sull’attività dei giovani.

In pista, allo stadio delle Terme di Caracalla, applausi per la 16enne Debora Marzullo che ha realizzato il record personale nei 1500 metri in 5’30”46, per chiudere all’ottavo posto. Nel giavellotto invece si è piazzato settimo con un lancio a 37.89 il coetaneo Lorenzo Fè, figlio d’arte, e a ricevere il premio per la società è stato il papà Massimo Fè, uno dei migliori mezzofondisti maremmani di sempre.