Atletica: gare tricolori per sei biancorossi a Rieti

GROSSETO – Sei giovani portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema in gara a Rieti, nei campionati italiani juniores e promesse. La rassegna tricolore giovanile si è chiusa con il nono posto di Matteo Macchione, l’allievo di Francesco Angius che ha lanciato il martello a 50.10 sfiorando l’ingresso nella finale nazionale under 23.

Stesso piazzamento sui 10.000 di marcia juniores per Matilde Capitani, con il crono di 57’17”68, mentre nella stessa gara bella prestazione di Alessia Frezza che è arrivata tredicesima in 58’38”07, ma al primo anno di categoria e quindi al debutto tra le under 20, entrambe allenate da Fabrizio Pezzuto.

Doppio impegno del saltatore Andrea De Simone, seguito dal tecnico Alessandro Moroni: ventesimo nel triplo juniores con 13.62 (-0.7) e il record personale incrementato di due centimetri, ma anche il rammarico per un nullo oltre i 14 metri, invece nel lungo atterra a 6.69 (+1.1) per la ventunesima posizione. Sul rettilineo dei 100 metri under 20 in azione la sprinter Arianna Regina, cresciuta sotto la guida di Stefano Teglielli, che realizza il ventunesimo tempo con 12”41 (+1.7). Nei 10.000 di marcia promesse non termina la prova Silvia Neva, fermata da una squalifica al quarto chilometro.