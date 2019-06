Alt Il Sole festeggia i suoi successi: due ori agli italiani e numerose conferme nei regionali

GROSSETO – Ieri, alla presenza dell’assessore allo Sport Fabrizio Rossi, la società di pattinaggio Atl Il Sole ha festeggiato i suoi campioni regionali e nazionali nella propria sede di via Leoncavallo. Tra i campioni regionali: Asia Ferrini, Libero Terracciano e Davide Santi per il pattinaggio artistico; per il pattinaggio corsa, Mattia Fioretti si è laureato per due volte campione italiano e Micheal Fioretti vice campione italiano.

“La società ha voluto festeggiare i propri campioni – dicono da Atl Il Sole – insieme a tutti i loro compagni e ai loro rispettivi allenatori e alla presenza dell amministrazione comunale. Siamo soddisfatti del lavoro svolto dai nostri allenatori e al settimo cielo per quello che i nostri atleti hanno raggiunto nella corsa, con tre titoli a livello italiano. Mentre, per l’artistico, inizia adesso la fase finale dei campionati italiani, dove le nostre atlete saranno impegnate e, come sempre, daranno il massimo”.