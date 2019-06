A Porto Ercole le regate della famosa Coppa Italia di Vela d’Altura

PORTO ERCOLE – Tanta vela dell’Argentario presente martedì pomeriggio scorso presso la storica sede di Lungotevere in Augusta del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo per la presentazione della 35esima edizione della Coppa Italia di Vela d’Altura e della seconda edizione della Coppa Italia per Club – Trofeo ENWAY, in programma a Porto Ercole dal 4 al 6 di ottobre di quest’anno.

Queste importanti regate, ultima prova del Trofeo Armatore dell’anno 2019, verranno cosi svolte in uno dei campi di regata più belli d’Italia e non solo e sono tanti e prestigiosi i Yacht Club che hanno già aderito mettendo in gioco i loro migliori velisti e imbarcazioni che si sfideranno “all’ultimo bordo”. Il Comitato Organizzatore sarà composto da Unione Vela d’Altura Italiana, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e Circolo Nautico e della Vela Argentario, in collaborazione con Vele al Vento Asd e con il patrocinio del Comune di Monte Argentario.

Le imbarcazioni, grazie al Comune di Monte Argentario del Sindaco Franco Borghini della Vice Sindaco Cecilia Costaiola e del consigliere Azeglio Bagnoli, saranno ospitate presso i pontili di Porto Ercole, dove verrà allestito il Villaggio Coppa Italia e la premiazione dei primi cinque di Gruppo. La consegna dei trofei Coppa Italia e Coppa Italia per Club avrà luogo venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 18 presso la sede del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, in occasione della Premiazione dell’Armatore dell’anno.

Alla conferenza stampa erano presenti il presidente dell’UVAI, Fabrizio Gagliardi e i vertici dell’Associazione, il presidente del RCCTR Giuseppe Maria Toscano e il suo responsabile della vela Gianrocco Catalano, il presidente del CNVA Claudio Boccia e il suo direttore sportivo Augusto Massaccesi, il Presidente del YCSS Piero Chiozzi, il professore Alessandro Rinaldi della LIV, Patrizia Melani presidente del premio giornalistico letterario Marincovich, l’armatore di Luduan 2.0 Enrico De Crescenzo, il comandante Daniele Busetto di ARTEMARE News i dirigenti dello sponsor ENWAY, rappresentanti delle Istituzioni del mondo della vela e del mondo politico.