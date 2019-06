A Porto Ercole arriva la Coppa Italia di barche a vela da regata

PORTO ERCOLE – Si è tenuta ieri, alla sede del Circolo Canottieri Tevere Remo a Roma, la conferenza stampa di presentazione della 35esima edizione della Coppa Italia di Vela d’Altura e della seconda edizione della Coppa Italia per Club – Trofeo Enway, in programma a Porto Ercole dal 4 al 6 di ottobre.

La squadra del Tevere Remo, in virtù della vittoria per Club 2018, come da regolamento ha acquisito il diritto di scegliere dove organizzare la manifestazione 2019, e ha optato per la cittadina di Monte Argentario.

“Questa importante regata, ultima prova valida per il Trofeo Armatore dell’anno 2019, riserverà ai partecipanti uno dei campi di regata più belli d’Italia – commentano da Uvai, l’associazione tra gli armatori che è tra gli organizzatori dell’evento sportivo -. Molti prestigiosi circoli hanno già aderito mettendo in gioco i loro migliori elementi, proponendosi con squadre agguerrite che si sfideranno fino all’ultimo bordo per conquistare la Coppa Italia per Club-Trofeo Enway (riservata a due imbarcazioni che corrono sotto lo stesso guidone). A darsi battaglia ci saranno anche molti armatori che si sfideranno per aggiudicarsi la tradizionale Coppa Italia di Vela d’Altura (assegnata all’imbarcazione che otterrà il migliore punteggio sommando le classifiche Orc e Irc). Le imbarcazioni, grazie al contributo del Comune del Monte Argentario, saranno ospitate presso i pontili di Porto Ercole, dove verrà allestito il Villaggio Coppa Italia”.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 4 ottobre 10:00-18:00 Perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza c/o segreteria di regata – Villaggio Coppa Italia

Sabato 5 ottobre

08:00/10:00 – Perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza c/o segreteria di regata – Villaggio Coppa Italia

10:00 – Briefing per gli equipaggi

12:00 – Regate sulle boe

20:00 – Crew Party c/o Circolo Nautico e della Vela Argentario

Domenica 6 ottobre

12:00 – Regate sulle boe

La consegna dei trofei Coppa Italia e Coppa Italia per Club avrà luogo venerdì 11 ottobre alle 18:00 alla sede del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, in occasione della Premiazione dell’Armatore dell’anno 2019.