Vigili di quartiere, Marras: «Dalla Regione contributo importante sulla sicurezza»

GROSSETO – “La misura dei ‘vigili di quartiere’ era stata annunciata pochi mesi fa e adesso si concretizza con il finanziamento, circa 9 milioni di euro per tre anni, dei progetti presentati dai 15 comuni individuati come beneficiari (i dieci comuni capoluogo più altri cinque). È un ulteriore contributo importante che la Regione dà in tema di sicurezza di cui usufruirà anche la città di Grosseto – commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana –. La sicurezza è uno tra i temi al centro del dibattito pubblico, rappresenta forse la principale preoccupazione dei cittadini e, complice anche l’atteggiamento del ministro dell’Interno, si sta trasformando sempre di più in un vero e proprio problema sociale: in parte ampiamente giustificato, in parte esasperato, appunto, da chi vuole creare un clima di paura”.

“Pur non essendo materia di competenza regionale – prosegue –, la Toscana da tempo promuove iniziative di contrasto al degrado e alla criminalità, di rafforzamento dei presidi e dei controlli, collaborando con le istituzioni locali in una pianificazione che va oltre alle provenienze e alle simpatie politiche. Il contributo che la Regione offre in tema di politiche per la sicurezza è concreto e tangibile, sia in termini di finanziamento, sia di pianificazione: penso al progetto di video sorveglianza, ai progetti Piu, al progetto Pop Up che ha visto protagonista con successo anche Grosseto”.