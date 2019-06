GROSSETO – Doppio appuntamento con la Pallavolo Grosseto under 12. Domenica scorsa, sia la squadra nera e che quella rossa hanno giocato in due dei derby più attesi della pallavolo giovanile grossetana, quelli contro le due squadre della Grosseto Volley. Bella vittoria per le Under 12 della Shine On nera, che sconfiggono il Grosseto Volley con un 3-1. Esito negativo, invece, per le Under 12 della Shine On rossa, battute dal Grosseto Volley A con un 3-0.

UNDER 12 NERA

“Le ragazze sono apparse da subito attente, reattive e precise” afferma mister Natalini. Primo set aggiudicato senza fatica dalle biancorosse, dopo 20 minuti di bel gioco per entrambe le squadre, per 25-18. Nella seconda ripresa Shine On continua la serie positiva con un parziale di 25-21, così come per il terzo set che finisce con un netto 25-16 per la Shine On nera, che mostra un gran bel gioco, preciso e pulito e diversi attacchi risultati imprendibili. Durante il quarto set, complice un calo di concentrazione delle piccole Shine On, il Grosseto Volley reagisce e si aggiudica la ripresa per 16-25.

Finisce così, con una vittoria della Pallavolo Grosseto per 3 – 1. “Adesso tutte concentrate per l’ultima di Campionato – conclude il mister – che si disputerà oggi, martedì 11 giugno alle 18.30 a Follonica”.

Le convocate Shine on Nera: Gaia Buonocore, Laura Pinzuti, Elisabetta Mazzi, Chiara De Maria, Sara Riitano, Aurora Bracci, Ester Ducchi, Serena Perna, Alice Romanini, Irene Tarantino, Caterina Frosolini. Allenatore Maurizio Natalini, Dirigente Accompagnatore Sonia Biasiolo.

UNDER 12 ROSSA

“Derby da dimenticare quello giocato dalle piccole atlete dello Shine On Rossa contro le cugine del Grosseto Volley A – sottolineano dalla Società -. Partita strana, quella di domenica pomeriggio, sicuramente falsata dalla temperatura afosa e soffocante presente al Palazzetto Azzurri d’Italia di Grosseto. Le giovani biancorosse scendono in campo deconcentrate e poco convinte, appaiono subito sottotono e subiscono i primi due set (25-21; 25-18) giocando tirate e contratte, senza esprimere il bel gioco che siamo abituati a vedere. Nel terzo set il mister Cantini cerca di riprendere il capo della partita, parlando con le sue atlete, ma le piccole biancorosse non riescono ad entrare in partita e subiscono la prima vera sconfitta della stagione, concludendo le ultime due frazioni di gioco entrambe per 25 a 15″.

“Adesso a lavorare in palestra – commenta mister Cantini – per presentarsi all’altro attesissimo derby, quello di domenica prossima, sempre al Palazzetto alle 11.00 contro il Grosseto Volley B”.

Shine On Rossa: Laura Reali, Anna Denei, Chiara Rastrelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Maddalena Esposito, Alyssa Schiattarella, Gaia Tizzi, Sofia Marconi, Aurora Savonarola, Lavinia Fantacci. Erica Picchianti assente per infortunio. Allenatore: Stefano Cantini, dirigente accompagnatore Sonia Biasiolo.