Mundialito: al via il torneo di calcio a 7 Csen. Ecco i risultati della prima giornata

GROSSETO – E’ iniziato nel migliore dei modi il Mundialito Over 35 di calcio a 7 Csen. Pioggia di reti per la prima giornata del torneo estivo che si disputa sul campo in erba sintetica della cittadella dello studente di Grosseto. Otto le formazioni iscritte (Ristorante Pizzeria La Macrilela, Panetteria Maremma, Il Braciere, Veterani Sportivi, Bar Porta vecchia, Panificio Arzilli, La Stecca, Finanzia e Friends) per un torneo che è entrato subito nel vivo con i primi tre incontri.

Frizzante pareggio per 3-3 tra i Veterani Sportivi ed Il Braciere, gara dove Spampani (doppietta) ha trovato la risposta di Cannatella, due reti, per un match poi condito dai gol di Savelli e Di Tonno. Goleada per il Ristorante Pizzeria La Macrilela che all’esordio nel torneo ha steso 5-1 il Panificio Arzilli. Mattatore dell’incontro Andrea Mauro, indemoniato per la difesa avversaria ed autore di tre reti. La Panetteria Maremma parte forte e vince 2-1 sul Bar Porta Vecchia a cui non è bastato Hasnaoui (in gol). Cianti e Siveri, due vecchi leoni, hanno risposto presente regalandosi i tre punti.