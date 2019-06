GROSSETO – Due incidenti nel giro di pochi minuti, entrambi nel quartiere di Barbanella, a Grosseto. Il primo è avvenuto alla rotonda di via Uranio, tra due autovetture, mentre i secondo è avvenuto solo pochi minuti fa alla rotonda tra via Giulio Cesare e via Sauro. Nel secondo incidente è rimasta ferita una persona in sella alla propria bici. La persona ferita è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia.

Notizia in aggiornamento