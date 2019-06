Con l’arrivo dell’estate torna Marino il Trenino: al via il servizio

GROSSETO – Da sabato 15 giugno torna Marino Il Trenino a Marina di Grosseto. Il trenino ludico di Tiemme sarà in servizio fino al prossimo 8 settembre, sviluppando tre diversi itinerari lungo le vie della località balneare, garantendo un’opportunità di mobilità all’insegna del divertimento per grandi e piccoli, nonché per i turisti in vacanza sulla costa grossetana durante il periodo estivo.

Marino sarà in funzione ogni giorno, dalle 17.30 alle 00.30. Il costo del biglietto di corsa semplice è di € 2,00. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del servizio e sugli itinerari sviluppati è possibile consultare la pagina dedicata sul sito web www.tiemmespa.it