Capo Nord: una gavorranese attraverso la Transiberiana. Un viaggio ai confini del mondo

Mi sembra impossibile di essere davvero qui.

La voce di Margherita cercava di farsi spazio in mezzo al buio, avanzando a tentoni dentro l’enorme oscurità che ci circondava. Mi voltai, stringendo le palpebre a fessura per mettere a fuoco la sua sagoma. E li trovai subito, i suoi occhi blu, grandissimi, che mi scrutavano emozionati e increduli. Brillavano come non mai, dentro quella notte. Ed erano carichi di meraviglia e di domande. Volevano sapere se eravamo veramente lì o se stavamo solo sognando, se davvero eravamo salite su quel treno, settimane prima, e avevamo attraversato tutti quei chilometri, quei fusi orari, quei volti tanto diversi dai nostri, ma oramai così familiari. E se quella vallata in cui eravamo, completamente estranea a qualsiasi essere umano che non fossimo noi, era reale oppure se con un pizzicotto ci saremmo potute svegliare e trovare di nuovo nei nostri letti, a casa. Io deglutii, cercando di trattenere le lacrime: – Anche a me sembra impossibile.

Gtso, la nostra guida locale, stava seduto accanto a noi e sorrideva divertito. Ormai si era abituato al nostro perenne stupore, ma sapeva che di lì a poco sarebbe andato solo ad aumentare: – Look up, girls. “Guardate in alto ragazze”, ci stava dicendo. E noi lo facemmo.

Chiunque abbia mai provato, in vita sua, a godersi il cielo di notte, ha sempre dovuto cercare un luogo isolato, un campo, una collina o qualsiasi posto il più possibile lontano dai centri abitati. Il vero problema però è che, in Occidente, per quanto questo luogo possa essere disperso nel nulla, ci sarà sempre qualche città, nel raggio di pochi chilometri, a spegnere il cosmo con le luci dei suoi lampioni. Ma questo non vale per ogni parte del mondo. E lo capimmo quella sera.

Sopra le nostre teste, nella prateria sconfinata della Mongolia, si era aperto un prato di stelle. Quelle più note, che anche in Italia vedevamo, adesso erano enormi, brucianti, colossali. Ma ce n’erano tante altre piccolissime, mai viste prima, che tempestavano la volta celeste come tanti splendidi fiori. E in mezzo, a squarciare in due il cielo, c’era la Via Lattea. Bianchissima, luccicante come una pennellata d’oro sopra una tela.

Non so quanto tempo rimasi a guardarla, so solo che, in tutta la mia esistenza, non mi ero mai sentita viva come in quel momento. All’improvviso realizzai che sì: ero lì. Stavo veramente compiendo il viaggio più avventuroso della mia vita.

Da non credere quanta strada avevamo fatto. Eravamo partite da Mosca solo due settimane prima. Era passato pochissimo tempo da quando avevamo lasciato quella città, ma dopo tutta la strada, i climi e i paesaggi che avevamo solcato, il ricordo di quel posto era così lontano, disperso nel fondo della mia mente, quasi fossimo state lì tanti anni prima. Anche Sona e Anastasia, le due amiche russe di Margherita, sembravano ormai distanti come miraggi. Sona era di origini armene, proprio come il suo nome, ma era nata a Mosca. Era molto alta e aveva la pelle bianca come una perla, disseminata di lentiggini attorno ai grandi occhi neri. Voleva diventare critico cinematografico, ma nel frattempo lavorava all’Università. Anastasia invece era più minuta ed esile. Aveva gli occhi piccoli e azzurri, i capelli nocciola e uno sguardo ironico e impertinente. Lavorava come giornalista sportiva, ma quel posto non le piaceva e voleva cambiare. Ci avevano fatto da guide dentro la capitale per tre interi giorni. Con loro avevamo visitato la chiesa di San Basilio, il Cremlino e la Piazza Rossa, cosparsa di militari che passeggiavano ridendo e fumando sigarette. Eravamo entrate a sbirciare i locali dei quartieri ricchi e ci eravamo sdraiate per strada ad ascoltare un concerto a Novyj Arbat, circondate dai grattacieli. Avevamo attraversato il Gorky Park, in mezzo ai teenager che correvano in skateboard e ai bambini che si schizzavano a vicenda dentro alle fontane. E ci eravamo soffermate lungo la via Nikolskaya, sovrastate dalle tante luci a forma di farfalle che calavano dall’alto sopra di noi. Erano passate in fretta quelle giornate e, proprio quando ci stavamo