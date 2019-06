Bagnino, cameriera, commis, cuoco: oltre 25 posti di lavoro nel turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto una cameriera ai piani per 2 giorni a settimana solo sabato e giovedì luglio e agosto (cod 10854)

Struttura extra alberghiera a Principina a Mare ricerca addetti alle pulizie con esperienza nel settore e pat b automuniti Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con orario spezzato 9-14.30 e 19.00-22 preparazione basi secondi e antipasti da giugno a metà settembre (cod 10901)

Albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un aiuto cuoca con esperienza nel settore stagione lunga a possibilità di lavorare nel periodo invernale (cod 10900)

Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un bagnino con brevetto (cod 10922)

Struttura alberghiera a Paganico ricerca un cameriere di sala orario serale dalla 18.30 alle 23.00 pat b automunito con possibilità di lavorare tutto l anno (cod 10950)

Gelateria a Castiglione della Pescaia ricerca una banconiera orario serale possibilità di lavorare tutto l anno pab automunita anche mimina esperienza

Albergo a Monte Argentario ricerca un commis di sala max 29 anni, un commis di bar max 29 anni e un apprendista ricevimento con inglese e minima esperienza contratto 3 mesi con alloggio pat b automunito (cod 10911)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto cuoco preferibile apprendista esperienza minima orario su turni ma continuato (10956)

Albergo all’Isola del Giglio isolato ricerca una cameriera ai piani con esperienza almeno minima nel settore da giugno a settembre con alloggio (cod 10962)

Campeggio a punta ala ricerca un barista con esperienza nel settore (cod 10973) con alloggio (cod 10975)

Struttura alberghiera a Follonica ricerca addetti al ricevimento con esperienza nel settore e lingua inglese residenti in zona o zone limitrofe no alloggio (cod 10977)

Albergo a Scarlino ricerca o una cuoca/aiuto cuoca con esperienza nel settore orario serale dalle 18 alle 23 per tutto ottobre no alloggio pat b automunito o 2 commis di cucina/lavapiatti apprendisti con minima esperienza orario serale pat b automuniti (cod 10978-10979)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un capo partita ai primi piatti con esperienza e un cameriere specializzato orario solo serale da giugno 2019 (10990-10991)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca per luglio e agosto un cameriere di sala con minima esperienza solo serale pat b automunito (cod11006)

Pubblico esercizio a Principina a Mare ricerca un cameriere con esperienza nel settore pat b automunito (cod11018)

Struttura extra alberghiera a Orbetello ricerca una reception con esperienza in booking conoscenza lingua inglese e preferibile tedesca possibilità di contratto di 8 mesi pat b automunita no alloggio (cod 11019)

Pubblico esercizio a Punta Ala ricerca un aiuto cuoca con esperienza minima per la friggitrice e preparazione basi orario solo serale con alloggio da giugno a settembre (cod 11021)

Struttura extra alberghiera a Castiglione della Pescaia ricerca una segretaria ricevimento e cassa con buona esperienza di marketing , social e promozione stagione lunga pat b automunita (cod 11022)