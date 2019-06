A Monte Argentario nasce il circolo di Fratelli d’Italia

MONTE ARGENTARIO – “Sarà costituito a giorni, il nuovo circolo di Fratelli d’Italia a Monte Argentario”. A dirlo è Fabrizio Rossi portavoce provinciale di FDI, che in una nota precisa: “E’ da alcuni anni che il nostro partito non era presente in modo organico e organizzato nel promontorio della Costa d’Argento. Pertanto, viste anche le numerose richieste di cittadini, simpatizzanti e iscritti, che in quest’ultimi mesi ci hanno sollecitato a creare qualcosa d’importante, abbiamo, d’intesa con il direttivo provinciale del partito, deciso di ricostituire il Circolo di Fratelli d’Italia all’Argentario”.

“In questa prima fase – continua Fabrizio Rossi –, svolgerò il ruolo di commissario del costituendo circolo, per poi successivamente affidare l’incarico di responsabile di zona, non appena il direttivo locale si sarà riunito. Questo, dopo Castiglione e Follonica, è un ulteriore passo molto importante per il nostro partito. Un partito che è ben radicato sul tutto il territorio provinciale”.

“Infatti abbiamo responsabili di zona sull’Amiata, a Follonica, Pitigliano, Manciano, Orbetello, Gavorrano, Roccastrada, Capalbio, Semproniano, e adesso anche nel comune di Monte Argentario, così da coprire un territorio importante come quello della Costa d’Argento, dove eravamo presenti, ma non in modo organico. Invito quindi tutti i simpatizzanti interessati a iscriversi al partito a contattarmi su Facebook, Messenger o Instagram” conclude Fabrizio Rossi.