Zumba in Rosa, edizione speciale nel ricordo di Enrica Tognazzi

ROCCASTRADA – La sesta edizione di Zumba in Rosa a Roccastrada ha un significato speciale. L’appuntamento di sabato 15 giugno, come sempre organizzato dal comitato festeggiamenti pro loco Roccastrada in favore del Comitato per la Vita, ricorderà Enrica Tognazzi.

Dopo il saluto dell’associazione, prevista in largo Garibaldi alle 16, l’evento entrerà nel vivo alle 16,30 con la masterclass multi zin di zumba fitness e le esibizioni di danza e fitness. Sul palco la zin Sara Bani con le sue zumbine: le zin ospiti saranno Elisabetta Urgelli,

Tamara Aquilia, Ilaria Franci, Luisa Colombini e Consuelo Beligni.

Nella danza, invece, saranno protagonisti Paolo Marini con le Sempre in forma, per il fitness Michela Bartolucci con il gruppo “Postural Pilates”. Ad allietare il lungo pomeriggio, nel quale saranno raccolti fondi per il Comitato per la Vita, la musica di PierRoby dj.