Vacanze e sport: via alla quarta edizione con il Fossombroni

GROSSETO – La quarta edizione di “Vacanze e sport al Fossombroni” partirà da lunedì 24 e si concluderà venerdì 28 giugno. Lo scopo è quello di raccogliere in una sola settimana diverse attività sportive, tra le quali arrampicata, beach volley, canoa, equitazione, mountain bike, calcio, beach tennis e vela.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai giovani del territorio una vacanza sportiva divertente e a volte entusiasmante, ma soprattutto accessibile per tutti. In sintesi, l’Istituto statale d’istruzione superiore Fossombroni e l’Associazione sportiva dilettantistica Fossombroni, con questa proposta vogliono che i giovani si divertano giocando con gli sport. Non è un caso che tutte le attività siano pensate appositamente per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni e preparate da istruttori esperti per ogni settore, in modo da educare il giovane a conoscere lo sport come momento sociale e di confronto, che insegna a rispettare le regole e gli avversari.

Gli istruttori del corso saranno i professori Gabriella Corzani, in qualità di responsabile, oltre a Lorenzo Morgia, Zenobio Leonardo Fanciulli, Marco Macherini, Tommaso Di Iorio, Giovanni Costelli, Nicola Eduardo Romero. Il costo dell’iscrizione è di 70 euro, e di 20 euro per la singola giornata. Per informazioni è possibile contattare l’insegnante Amedeo Gabbrielli al 329-0774527.