I Pulcini del Gavorrano calcio conquistano il terzo posto contro Fiorentina e Virtus Entella

GAVORRANO – Prestigioso terzo posto per i Pulcini 2008 del Gavorrano nella terza edizione del #ilcalcioèdichiloama, che si è disputato domenica allo stadio Malservisi Matteini, riservato ai Pulcini 2008 Dilettanti e 2009 Professionisti.

La squadra rossoblù, battendo l’Academy Partenope, si è sistemata sul podio alle spalle di Fiorentina e Virtus Entella. E’ stata la degna conclusione di un torneo riuscitissimo, che ha visto la partecipazione di compagini professionistiche toscane (Fiorentina e Pontedera) e liguri (Entella Chiavari), ma anche di società dilettantistiche arrivate da Lazio (DLF Civitavecchia), Campania (Academy Partenope) e Toscana (Siena Nord, Saurorispescia e Gavorrano). Agli organizzatori sono arrivati i complimenti di tutte le avversarie, per un torneo che prima di tutto ha divertiti i bambini, che in un impianto accogliente come il Malservisi-Matteini si sono sentiti dei campioni, e che ha mostrato anche dei bei momenti tecnici.

I Pulcini 2008 di Andrea Lotti hanno anche disputato il 10° Memorial F. Carmignani organizzato dalla Giov. ValdiCecina. In campo anche Palazzaccio e Colligiana.

I Pulcini 2009 di mister Flavio Peccianti hanno invece preso parte al Trofeo Bruno Leporati a Orbetello Scalo insieme a Academy Livorno, Siena Nord, Invicta, Sorianese, Argentario, Battifolle e Orbetello Scalo.

Un’altra squadra di Pulcini 2009 del Gavorrano, affidata a Thomas Rotelli, ha vinto il Torneo Isola d’Elba, dove si è confrontata con Capoliveri, Porto Azzurro, Audace Isola d’Elba, Marciana, Salivoli e MassaValpiana. L’Us Gavorrano ha battuto in finale (2-0) il Marciana.

I Primi Calci 2011 Gavorrano Real Follonica, con il tecnico Mattia Zaccariello, del si sono esibiti al Torneo dell’Academy Livorno, al quale sono stati invitati anche Viareggio National, Sextum Bientina, Palazzi Monteverdi, Portuale Guasticce.

Al Torneo Academy Livorno erano presenti anche i Piccoli Amici 2012 di Lorenzo Villareale, che si divertiti a sfidare Academy Livorno, Sporting Apuania e Audax Prato.