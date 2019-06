Ruba un suv e un’ape: giovane di 21 anni denunciato dai carabinieri

SCANSANO – Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Scansano con l’accusa di aver rubato due mezzi. Il ragazzo, marocchino, residente nel comune di Scansano, aveva a proprio carico già precedenti penali e di polizia.

Le attività d’indagine condotte dai militari hanno preso origine da due distinte denunce di furto presentate dai proprietari di un SUV e di un motoveicolo ape car, i quali avevano subìto il furto dei propri veicoli lo scorso 5 giugno. In entrambi i casi i veicoli erano stati portati via nelle prime ore del mattino mentre erano parcheggiati in strada.

I Carabinieri della stazione di Scansano hanno ritrovato i due mezzi e li hanno restituiti ai proprietari.