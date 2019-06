Prevenzione del melanoma: giornata di visite gratuite. Ecco come prenotarsi

GROSSETO – Giornata per la prevenzione del melanoma ed il controllo dei nei in ricordo di Claudio Mazzetti, il Comune di Monte Argentario e l’Azienda Usl Toscana Sud Est ancora una volta insieme per la prevenzione dei tumori cutanei. L’iniziativa, nata nel 2012 per ricordare Claudio Mazzetti, consigliere comunale e capitano del rione Pilarella, prematuramente deceduto a causa di una patologia di questo genere, vuole dare un contributo molto importante sul fronte della prevenzione soprattutto fra i giovani.

La giornata avrà luogo sabato 22 giugno nei locali della scuola elementare di via Sant’Andrea a Porto Santo Stefano, le visite andranno avanti dalle 8.30 alle 13.00.

Ad effettuare lo screening completamente gratuito saranno i medici messi a disposizione dalla Unità operativa di dermatologia dell’Azienda Usl: Riccardo Sirna, Ferdinando Amerighi, Gino Balestri, Susanna Fabbroni, Anna Rita Gentili, Flavio Liso, Marco Morandini, Michele Pellegrino, Luca Provvideziale e Ekinde Sean.

Quanti sono interessati devono obbligatoriamente prenotarsi telefonando 0564/811971 – 811983 dalle 9.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.