Pavimentazioni stradali: la corretta prassi costruttiva e le soluzioni innovative”: seminario organizzato dall’Ance

L’incontro si svolgerà nei giorni 13 e 14 Giugno p.v. presso la sala convegni dell’ANCE Grosseto, Viale Monte Rosa n. 56 – Grosseto.

Agli incontri parteciperanno le aziende iscritte all’ANCE Grosseto, i tecnici degli Enti appaltanti ed i liberi professionisti iscritti ai rispettivi Albi e Collegi, a cui saranno riconosciuti anche i crediti formativi obbligatori.

Il corso ha come obiettivo la costituzione di un impegno formativo e di aggiornamento professionale in particolare per le imprese ed i tecnici operanti nel settore delle infrastrutture stradali.

Durante le lezioni saranno presentati metodi e tecnologie innovative per la costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni, partendo dagli aspetti teorico-pratici di base, correlate alla positività della sicurezza nelle infrastrutture viarie realizzate.

I destinatari, se imprese, avranno l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze su tecniche realizzative innovative e per i tecnici che operano nei contesti pubblici o privati, l’incontro offrirà l’opportunità di aggiornamento sulle progettazioni, le direzioni dei lavori e/o la gestione della manutenzione delle infrastrutture nelle più recenti normative nazionali ed internazionali.

Relatore e docente dell’incontro sarà l’ing. Maurizio Bocci, docente di costruzioni di strade ed infrastrutture viarie urbane e metropolitane presso la facoltà di ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche.