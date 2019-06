Musica, teatro, cinema, incontri: riparte la programmazione alla Cava di Roselle

GROSSETO – Musica, cinema, teatro, libri. E ancora spazio ai bambini e alle iniziative di solidarietà. Sono gli ingredienti della nuova stagione estiva alla Cava di Roselle, l’arena estiva ricavata da una vecchia cava dismessa alle porte del capoluogo maremmano. Da venerdì 14 giugno e fino al 31 agosto la Cava riaprirà ai visitatori con un mix di appuntamenti pensati per tutti i gusti. Oltre alla programmazione consueta, che vede la Cava e il suo servizio bar e ristorante aperti dal mercoledì al sabato, sono previste una serie di date speciali, organizzate anche in collaborazione con molti soggetti del territorio. La stagione 2019, inoltre, si avvale anche del patrocinio del Comune di Grosseto.

Il fine settimana di apertura

La stagione si apre, quindi, venerdì 14 giugno, con il concerto dei Longboarders, il progetto rock’n’roll della band Vanz. Uno spettacolo che ripercorrere la storia del beat anni Sessanta, tra gradi successi e piccoli capolavori di gruppi come Beach Boys, Beatles, Kinks, Surfaris e molto altro. A seguire dj set della Soul Crew.

Sabato 15 giugno, si esibiscono gli Amish from Jack White, un duo nato dall’incontro tra Dario Canal, frontman degli Etruschi from Lakota, e Alessio Ricci, chitarrista Crimson Thunder. Gli Amish from Jack White propongono una combinazione di brani rock, ispirati alla produzione di Jack White, ai bluesmen del Terzo millennio, come i Fantastic Negrito e ai “padri fondatori” come Bowie, The Who, Led Zeppelin, fino ad arrivare ad autori italiani e brani propri.

La musica

Dal rock al jazz, passando per i cantautori, l’heavy metal e la lirica: la stagione della Cava propone musica di generi e stili diversi, con qualche “chicca” durante l’estate. Come il concerto di Simone Cristicchi, lunedì 1 luglio, nell’ambito della Festa di Sole, l’iniziativa di raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dedicata alla memoria di Maria Sole Marras.

Torna poi, il 26 e 27 luglio il Rock in park open air. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha portato sul palco della Cava gruppi del panorama rock italiano, il festival, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Rock My Life, viene riproposto in Maremma con nomi come Athrox, Scarlet and the Spooky Spiders, Mind Ahead, Carved e New Horizons per la prima serata e Furor Gallico, Stormlord, Coram Lethe, My Tin Apple, Mhela, Secret Wizard, Freud’s Statement Project.

Lirica, con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e la Fondazione Grosseto cultura, sabato 20 luglio con “Rigoletto” e domenica 28 luglio con “La Traviata”.

Spazio al blues con la Grosseto Blues Night di venerdì 19 luglio, l’evento di raccolta fondi per la Fondazione Il Sole onlus, e al cantautorato d’autore una tappa del Grey Cat Jazz festival con il concerto di Sergio Cammariere, giovedì 8 agosto.

Il cinema, teatro, libri

Torna, dopo il successo dello scorso anno, anche il cinema alla Cava, con una serie di proiezioni e con il Divino Commedia, il festival che unisce le pellicole ai prodotti tipici del territorio e che si terrà il 23 e 24 agosto.

La Cava ripropone anche il teatro, con le compagnie amatoriali del territorio e con alcuni spettacoli di teatro canzone, che porteranno sul palco artisti a tutto tondo.

Per gli appassionati di lettura e letteratura, spazio anche a “Libri in Cava” che vedrà la presenza di autori locali e di nomi di richiamo come Chiara Sasso, che il 26 giugno presenta il libro “Riace, una storia italiana”, Marco Malvaldi, mercoledì 31 luglio con il suo ultimo libro “Vento in scatola”, scritto con Glay Ghammouri e Sandro Veronesi, mercoledì 7 agosto, con “Cani d’estate”.

Alla Cava arriva “Un libro per te”

La Cava di Roselle, quest’anno diventerà uno dei punti di ritiro dei volumi del progetto “Un libro per te”, promosso dalla cooperativa Uscita di Sicurezza e dalla biblioteca comunale Chelliana per redistribuire gratuitamente libri usati, ancora in buone condizioni. Chi lo vorrà quindi potrà scegliere alla Cava il proprio libro omaggio. Il punto di distribuzione si unisce allo spazio dedicato al progetto all’Abbriccico, in via del Terminillo, e alle librerie posizionate allo stadio di baseball Scarpelli di Grosseto, all’asilo Freccia Azzurra di Roccastrada, e alla residenza per anziani “Costa d’Argento” di Orbetello.

La ristorazione

Come sempre, sarà attivo il bar e il ristorante della Cava a base di prodotti del territorio e a chilometro zero. E da quest’anno alla Cava di Roselle si potrà gustare anche la pizza.

Per informazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409