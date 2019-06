La scuola finisce e inizia il Grest: così le parrocchie aiutano i genitori che lavorano

GROSSETO – Suonata l’ultima campanella, per bambini e ragazzi si apre la stagione più attesa, quella senza compiti e zaini, libri e operazioni da fare. Per i genitori, invece, sempre più spesso l’estate è un tempo difficile da gestire, se non c’è l’aiuto dei nonni che possano sopperire nelle ore in cui babbo e mamma sono a lavoro.

Le parrocchie della diocesi di Grosseto, però, non vanno in vacanza. Anzi, ormai da anni, diverse comunità si attrezzano per accogliere i più piccoli, offrendo loro settimane intense di giochi, attività laboratoriali e ricreative, condivisione di pranzi e merende insieme. E’ il GrEst, per regalare giornate che, insieme alla spensieratezza, portino occasioni e stimoli nuovi per crescere e rafforzare la consapevolezza del dono di sé e degli altri e della presenza di Dio nella vita di ognuno.

Sono centinaia i ragazzini coinvolti anche quest’anno, mentre le parrocchie che offrono questo servizio sono una decina.

“Bella storia!” è il tema che la gran parte di loro segue per aiutare i più piccoli a prendere sempre più consapevolezza che la storia di ognuno di loro è un dono grande. In altre parrocchie, invece, saranno proposti altri itinerari tematici: ad esempio quello delle emozioni, attraverso i personaggi del film d’animazione “Inside out”, oppure quello dei talenti, partendo dagli “Avengers”. Nella gran parte delle parrocchie i GrEst iniziano l’11 giugno, immediatamente dopo la chiusura della scuola e andranno avanti fino al 21 se non fino al 28 giugno, mattino e pomeriggio. C’è chi, invece, punta sulla prima parte di luglio. E se “l’esercito” dei bambini è il protagonista indiscusso dei GrEst, altrettanto importante è la numerosa “pattuglia” degli animatori, ragazzi delle scuole superiori o universitari, che dedicano tempo, fantasia, entusiasmo, energia per far divertire e coinvolgere i bambini. Non ci “guadagnano” nulla, se non la soddisfazione di sapere che il loro tempo è investito nel servizio per gli altri.

Durante i Grest saranno proposte anche giornate al mare, escursioni, mentre 19 giugno alcune parrocchie faranno trascorrere ai bambini una giornata tutti insieme. Meta di quest’anno sarà Massa Marittima.