GAVORRANO – «Ringraziamo le persone che hanno aderito, in gran numero, all’iniziativa e hanno consentito la rimozione dei rifiuti spesso nascosti, dando dimostrazione di senso civico e anche un grosso contributo al mantenimento del nostro parco della Finoria». Sono queste le parole di ringraziamento della Pro Loco di Gavorrano ai cittadini dopo una domenica di pulizie e manutenzioni al parco di Gavorrano organizzata dall’associazione. Armati di attrezzatura propria, l’esercito dei volontari domenica mattina ha ripulito da rifiuti e cartacce tutta l’area per concludere l’iniziativa con una grigliata in compagnia, il cui ricavato verrà utilizzato per l’evento Salto della Contessa che si terrà nel mese di agosto. All’iniziativa hanno partecipato anche alcuni amministratori tra cui il vicesindaco Francesca Bargiacchi, gli assessori Daniele Tonini, Stefania Ulivieri e la consigliera Serena Rossini.

«Sono molto colpita – scrive Serena Rossini sul suo profilo Facebook -, ma anche riconoscente, per il grande entusiasmo e dalla partecipazione a queste giornate caratterizzate soprattutto dall’amore per il nostro territorio e dal grande senso civico. C’è ancora molto da fare ma questi esempi fanno capire quanto sia l’amore che le persone hanno per il loro paese, quanta voglia hanno di renderlo vivibile. Le giornate di “pulizie” dovrebbero trasformarsi in un buon esempio, educando i giovani e non solo al rispetto dell’ambiente».

di 17 Galleria fotografica Pulizia Parco della Finoria









«Un grazie di cuore veramente a tutti – prosegue -, in primis ai ragazzi della nuova Pro Loco gavorranese per aver organizzato l’evento, a tutti i partecipanti di Bagno di Gavorrano, Ravi, Follonica e – aggiunge Rossini con una nota di polemica nei confronti del comitato “No tralicci a Gavorrano” che era assenti all’iniziativa – a quel piccolo gruppo di gavorranesi che tengono molto al parco della Finoria e alla sua incolumità e che si battono ogni giorno per il traliccio. Oggi forse erano impegnati in altro o non hanno dato molta importanza all’iniziativa proposta dall’associazione. Sicuramente domani, passando dalla piazza a Gavorrano, sentiranno parlare dell’evento».