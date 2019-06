Il club Argentario in Ungheria per il Vespa World Days

MONTE ARGENTARIO – Weekend speciale per il Vespa Club di Monte Argentario che proprio in questi giorni si trova a Zanca, sul lago Balaton (Ungheria) per il Vespa World Days, raduno organizzato ogni anno in una diversa località d’Europa a cui partecipano in media tra i 5-6 mila vespisti, con vespe di tutte le epoche, dai primissimi modelli a quelli più moderni.

Questa per gli argentarini è la terza presenza al raduno come Vespa Club Monte Argentario. In precedenza avevano già partecipato all’evento nel 2017 in Germania e ancora prima nel 2013 a Saint Tropez.

I soci partiti per l’Ungheria sono: Andrea Guzzon (presidente del club Monte Argentario), Margherita Scarpellini, Daniele Manuguerra, Alessio Berti, Francesco La Mantia, Remo Cedroni, Annamaria Sinibaldi, Ivan Scotto con cinque vespe: una vespa 125 t.s. del 1975, una vespa 50 Special del 1978, una vespa 125 g.t. del 1972, una vespa PX200E del 1994 e una vespa PX200E del 1984.

Il club nato nel 2013 conta 80 iscritti.