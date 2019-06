Giochi sull’erba e divertimento per gli Scout di Grosseto che festeggiano l’arrivo dell’estate

AMIATA – Una grande festa, una giornata con i genitori per divertirsi e stare insieme. Il gruppo scout d’Europa Ildebrando da Soana ha festeggiato così l’arrivo dell’estate, con una scampagnata al Prato della Contessa, sull’Amiata. I ragazzi, accompagnati anche dai genitori, hanno giocato sull’erba e mangiato tutti assieme per poi concludere la giornata con la messa celebrata sotto gli alberi. Un modo speciale per festeggiare l’arrivo dell’estate e la fine dei corsi.