Gavitello d’argento: ottimi risultati per le squadre maremmane. «Un’edizione bellissima»

PUNTA ALA – Alla fine Tevere Remo e Punta Ala hanno chiuso alla pari il bellissimo testa a testa di questi giorni. Come da regolamento, la vittoria è andata al Rcctr per maggior numero di primi posti ottenuti, terzo classificato il Club nautico Follonica. Nelle overall, Tevere Remo Marevivo vince nel gruppo A e Dolcenera nel gruppo B. La regata odierna ha visto nuovamente un bel vento nel golfo inizialmente sui 10 nodi da 180 che si è andato rinforzando fino a 18.

Leader di giornata sono i vincitori delle overall che proprio in virtù di questo risultato sono riusciti a prevalere nella generale finale. La cerimonia di premiazione allo Yacht Club Punta Ala ha chiuso questa edizione che ha riscontrato il favore di tutti i circoli che hanno partecipato con molto entusiasmo.

“Quest’anno il Gavitello d’argento – YC Challenge Trophy Bruno Calandriello – dicono dall’Ycpa – ha raggiunto un ottimo livello di maturità e sicuramente la scelta del direttore sportivo Filippo Calandriello dei due gruppi distinti si è rivelata giusta. Ne ha beneficiato tutta la flotta che ha potuto esprimere al meglio le singole potenzialità. Tutti i risultati di vertice infatti si sono giocati sul filo dei secondi e la migliore regolarità delle partenze divise ha regalato duelli molto avvincenti. Questa edizione 2019 è stata una delle più apprezzate e lo Yacht Club Punta Ala inizierà da subito a lavorare sulla prossima per ampliare il numero dei circoli partecipanti che sono l’essenza vitale del Trofeo”.

Ecco il podio Overall:

Gruppo A – Tevere Remo Marevivo (RCCTR) su VAG2 (CNVA) e Voloira VI (YCPA)

Gruppo B – Dolcenera (CNF) su Betta Splendens (YCPA) e Faster 2 (RCCTR)

Classifica a Squadre

1. REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO – punti 33

Tevere Remo Mon Ile – First 40 di Gianrocco Catalano e Faster 2 – First 34.7 di Marcello Focosi

2. YACHT CLUB PUNTA ALA – punti 33

Voloira – Swan 42 di Riccardo Lalla e Betta Splendens – Comet 38 di Orazio Olivo

3. CLUB NAUTICO FOLLONICA – 40

Nambawan – Comet 41 S di Mario Imperato e Dolcenera – X 35 di Bisti/Giuseppini/Lallai

4. L.N.I. ANZIO – punti 48

Sayann – First 40 di Paolo Cavarocchi – Loucura Centrum – Este 31 di Frederic Roncone

5. CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO – punti 53

Vag 2 – Grand Soleil 40 di Stefano Canova e Pazza Idea – First 35 di Emanuele Masciarri

6. CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE – punti 69

Pierservice Luduan 2.0 – GS 48 di Enrico De Crescenzo ed Excalibur – X 35 di Fabrizio Gagliardi

7. L.N.I. FIRENZE – PRATO 01 – punti 71

Victory – Bolt 37 di Massimo Borselli e Ultravox – X 332 di Leonardo Fonti

8. L.N.I. SESTRI LEVANTE – punti 75

ROBI&14 – Farr 40 di Massimo Schieroni e Aria di Burrasca – X 332 di Franco Salmoiraghi

9. CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE – punti 97

Valis- Comet 41s di Andrea Pescatori e Linux – X 35 di Andrea Palleschi

10. YACHT CLUB SANREMO – punti 98

Free Spirit – First 44.7 di Paolo Rossi

11. YACHT CLUB CHIAVARI – punti 99

Capitani Coraggiosi – X 41 di Felcini/Santoro

12. S. V. MARINA MILITARE – punti 103

Antares – X 40 della S. V. Marina Militare e Lupo Alberto – Elan 350 di Enrico Raddi

13. L.N.I. FIRENZE – PRATO 02 – punti 105

Blucolombre – 40.7 di Maurizio Nardi e Toujours j 109 di Silvano Niccolini

Tevere Remo e Dolcenera, in virtù di questo risultato e della buona prestazione ottenuta, nella 151 Miglia vincono la combinata 151 Miglia – Gavitello 2019