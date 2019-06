Festa regionale dei piccoli calciatori: protagonisti anche i ragazzi dell’Invicta Grosseto

GROSSETO – Un fine settimana indimenticabile, per i piccoli amici anno 2012 del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, che sabato 8 e domenica 9 giugno, sono stati impegnati nella prima festa regionale dei piccoli amici ad Abbadia San Salvatore.

I bambini, accompagnati dai genitori e dallo staff tecnico Aldo Acciai, Daniele Acciai e Claudio Bellacchi, sabato hanno svolto la prima parte della manutenzione che prevedeva piccole partite e giochi a confronto. La sera, tutti in hotel come i giocatori più grandi e poi domenica mattina , si è tenuta la parte finale del torneo. Come detto, bella esperienza e soddisfazione. Questi i partecipanti :

Edoardo Anselmi, Giorgio Maria Chechi, Marco D’Ovidio, Bernardo Fares, Damiano Lorenzoni, Michele Manganelli, Tommaso Mazzuoli, Mattia Savelli, Lorenzo Tonini; Istruttori :Aldo Acciai, Daniele Acciai e Claudio Bellacchi.