Cardiologia: potenziato il servizio. Un nuovo medico per il Misericordia

GROSSETO – E’ la dottoressa Stefania Sparla, la cardiologa assunta a tempo determinato dalla Asl Toscana sud est per potenziare il servizio di cardiologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La dottoressa Sparla ha iniziato da pochi giorni il suo incarico di un anno presso l’UOC Cardiologia di Grosseto, diretta dal dottor Ugo Limbruno, che la impegnerà per 30 ore alla settimana. Risultata vincitrice di una borsa di studio, la specialista ha già precedentemente lavorato al Misericordia, acquisendo conoscenza dell’ambiente ospedaliero e delle attività afferenti al reparto di Cardiologia e della sua organizzazione.

Un incarico importante previsto per rafforzare in particolare l’ambito della diagnostica cardiologica invasiva e non, per quanto concerne l’esecuzione di esami di ecocardiografia, ecocardiografia di II livello (ecostress e ecotransesofageo), pediatrica e test da sforzo.

Nonostante le difficoltà di reperimento di personale sanitario che al momento interessa la gran parte delle regioni italiane, l’Azienda si sta adoperando per tutte le vie percorribili per potenziare l’organico e poter garantire qualità ed equità delle cure offerte ai cittadini.