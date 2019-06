Alghe e rami sul bagnasciuga: «I bagnanti della spiaggia libera sono turisti di serie B?»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Siamo forse bagnanti di serie B?». Lo chiede una lettrice che ci ha inviato la foto scattata ieri in spiaggia a Castiglione della Pescaia. «La stagione è iniziata e questa bella montagnola è quel che ci troviamo accanto all’asciugamano, vicino all’ombrellone, nella spiaggia libera tra il bagno Tito e il Delfino, in via Istia a Castiglione della Pescaia».

«Non sarebbe il caso che chi deve, l’amministrazione, o chi di dovere, pulisca la spiaggia visto che siamo ormai a metà giugno? È normale che a stagione balneare avviata ci si trovi davanti a questa situazione? Non credo che sia un bel biglietto da visita, anche rispetto ai turisti».