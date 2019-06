Donna muore in un campeggio sulla costa. Inutili i soccorsi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una donna è morta oggi in un campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia. La donna, 61 anni, è stata trovata morta nella propria camera. Inutili i soccorsi della Croce rossa di Castiglione della Pescaia intervenuta subito con i propri operatori. La donna, una turista tedesca, era in Maremma per un periodo di vacanza.