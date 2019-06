Ragazzino si ferisce ad un ginocchio sui gonfiabili: intervento della Guardia costiera

TORRE MOZZA – Un ragazzino minorenne è rimasto ferito questa mattina mentre stava facendo un percorso su alcuni gonfiabili in un parco acquatico nel mare di Torre Mozza, al confine di Follonica. Il ragazzino si è ferito ad un ginocchio e il personale della Guardia Costiera è intervenuto per avviare alcune verifiche.

La Guardia costiera ha effettuato alcuni controlli per eliminare l’esistenza di eventuali pericoli come parti metalliche non conformi o difettose, assicurandosi che, fino alla totale messa in sicurezza dei gonfiabili, il concessionario non facesse accedere nessun altro bagnante.

La Guardia costiera rammenta «quanto sia fondamentale da parte di operatori e utenti il rigoroso rispetto delle norme di prevenzione, di sicurezza e di cautela nella fruizione delle attrezzature ludico-balneari e del mare in generale».