La Grifone celebra un anno super con il tradizionale saggio

GROSSETO – Una serata speciale per la Società Ginnastica Grifone. Lunedì 10 maggio saggio di fine anno per la società grossetana, che al palasport di via Austria celebra l’anno agonistico con un appuntamento ormai tradizionale.

Il saggio spettacolo di ginnastica artistica, pensato dalla direttrice tecnica Rossella Marconi, ha come tema “La boutique fantasque”. Sarà anche l’occasione per celebrare le tante medaglie conquistate ai campionati nazionali Uisp. Il via alle 21, con ingresso gratuito.