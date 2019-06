Incidente stradale: in ospedale due ragazzine di 14 anni

FOLLONICA – Incidente a Follonica, dove due ragazzine, due adolescenti sono finite in ospedale dopo un incidente in motorino. Sembra che le due ragazzine si siano toccate in sella ai rispettivi scooter finendo a terra. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 18 a Follonica, davanti all’ippodromo.