GROSSETO – Incidente stradale in città solo pochi minuti fa, dove due auto si sono scontrate in un semifrontale tra via De barberi e via Paganini. Nello scontro sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, due persone. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.

