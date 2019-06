Incidente durante la gara in mountain-bike: donna finisce in ospedale

SANTA FIORA – Una donna di 50 anni è finita in ospedale questa mattina dopo una rovinosa caduta in bici durante una gara in mountain-bike a Sasso di Petorsola, nel comune di Santa Fiora.

La donna questa mattina, poco dopo le 11, stava partecipando ad una gara, una granfondo, quando è caduta procurandosi un trauma cranico e facciale.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso 2 che ha trasferito la donna all’ospedale Le Scotte di Siena. La donna è originaria di Livorno.