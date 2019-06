In pensione dopo 43 anni: il saluto alla prof che ha insegnato a tre generazioni di maremmani

ORBETELLO – Dopo 43 anni di servizio va in pensione la professoressa Cinzia Graziani, cittadina lagunare, che ha insegnato a tre generazioni di maremmani e molti dei suoi alunni sono diventati anche suoi colleghi.

Laureata a Pisa nel 1974 in lettere e subito abilitata all’insegnamento, la professoressa Graziani lavora nella scuola dal 1975: la primissima supplenza è arrivata al geometri di Pitigliano, per poi avere il primo incarico al liceo classico di Orbetello dove ha insegnato anche latino e greco.

Da lì ha avuto inizio una lunga carriera, la professoressa è stata presente in tutti gli istituti del territorio o come insegnante di lettere, come commissario o come presidente degli esami. Ha lavorato per molto tempo alle scuole medie e poi è tornata alle superiori, Istituto professionale e Istituto tecnico economico, che fanno entrambi parte dell’Isis Del Rosso/Da Verrazzano. Adesso insegna all’Istituto tecnico economico di Albinia, ormai dal 2004, dove è anche fiduciaria del dirigente. Tra le attività scolastiche per cui si è distinta c’è senza dubbio la promozione di progetti di scambio europei tra l’istituto lagunare e la Germania e la Finlandia.

Graziani è molto stimata dai suoi studenti che la descrivono come una donna energica e appassionata, sempre dalla parte dei ragazzi: «La professoressa – spiegano alcuni ex alunni – ha sempre detto che questo mestiere si fa per vocazione, non è una di quelle professioni che s’imparano, ma una di quelle che si scelgono e a cui si è legati per la vita». La professoressa è molto conosciuta, non solo per il proprio impegno professionale, ma anche per quello sociale: da tempo infatti è socia attiva e volontaria nel gruppo di area socio assistenziale della

Croce Rossa di Orbetello, nella quale ha sempre collaborato.

Saluterà i colleghi domani alle 13 presso l’Istituto enogastronomico di Orbetello Centro.