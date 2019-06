Dule lancia il Costa Etrusca, Pitigliano a un passo dall’eliminazione

AURORA PITIGLIANO: Reali, Arcangeli, J. Ferri, Zaganella, Crociani, L. Ferri, Foudal, Pifferi (16′ st Ragnini), Illiano, Magrini, Crisanti. A disposizione: Miklase, Franci, Ronca. All. Trasarti.

COSTA ETRUSCA: Venturelli, Salvestrini, Hulyak, Goli, Carrozza, Micheletti, Toninelli, Fioretti, Ribecai, Cioni, Dule (36′ st Mbaye). A disposizione: Ferretti, Ovajih. All. Cioni.

ARBITRO: Consoli.

RETE: 34′ Dule.

NOTE: calci d’angolo 3-3. Recupero: 0′ + 1′.

GROSSETO- Con una rete di Dule sul finire della frazione iniziale la Costa Etrusca incassa i primi 3 punti in classifica togliendo di fatto l’Aurora Pitigliano dal torneo. E’ stata una sfida lineare nella sua monotonia: ritmi lenti, rare emozioni, poche le azioni da raccontare. Al 5′ Fioretti si gira bene in area e conclude, Reali risponde benissimo mettendo in corner. Quindi le formazioni si equivalgono, annullandosi. Spuntano delle conclusioni nei due rispettivi fronti ma i portieri controllano senza tribolare. Dule al 34′ trova la palla giusta e la gira alle spalle di Reali. Il numero 8 non esulta restando fermo in mezzo all’area. “Fa sempre così, è il suo carattere” spiegherà mister Cioni. La ripresa non concede altra adrenalina se non che il Pitigliano al 37′ sciupa l’occasione della sua gara con un diagonale che passa largo dai pali.